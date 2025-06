Nuovo polo sanitario mozione in Consiglio | Così potremmo evitare la fuga di pazienti

Finalmente un passo avanti per la salute della Martesana! La mozione presentata dal consigliere Nicolas Gallizzi per un nuovo ospedale di primo livello potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta contro la fuga dei pazienti verso strutture più lontane. Con la sanità al centro del dibattito pubblico, i cittadini stanno esprimendo sempre più la necessità di servizi locali efficienti e accessibili. È il momento di far sentire la propria voce!

Nuovo ospedale di primo livello in Martesana, poco più di un mese fa l’audizione del “ comitato promotore “ in commissione sanità regionale, e ora una mozione pronta alla discussione in consiglio, presentata dal consigliere di Noi Moderati Nicolas Gallizzi: sarà discussa entro qualche settimana, e chiede ufficialmente l’avvio del percorso e il reperimento delle risorse necessarie. La vicenda è nota. Da ormai qualche anno un comitato d’area, di cui fanno parte anche Pensionati Cisl, Acli e il docente di economia sanitaria Vittorio Mapelli, ex sindaco di Grezzago, portano avanti la proposta di realizzare, in zona da definire ma comunque in zona Martesana, un nuovo ospedale, pubblico e di primo livello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo polo sanitario, mozione in Consiglio : "Così potremmo evitare la fuga di pazienti"

