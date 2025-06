Nuovo ds Juve salgono le quotazioni di questi due profili | lui è stimato da Comolli e Chiellini ma… Tutti gli ultimi aggiornamenti

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, e il ruolo di direttore sportivo sarà cruciale per il futuro del club. I nomi in ballo, già stimati da leggende come Comolli e Chiellini, stanno guadagnando attenzione. In un contesto di rinnovamento totale, chi guiderà il mercato bianconero? La scelta potrebbe rivelarsi decisiva per riportare la Juve ai vertici del calcio italiano e europeo. Rimanete sintonizzati!

Nuovo ds Juve, salgono le quotazioni di questi due profili: i dettagli sui nomi per il ruolo lasciato vuoto da Giuntoli. La Juve sta iniziando un nuovo ciclo. Dopo il vertice societario con Comolli che si appresta a diventare il nuovo dg del club, si stanno valutando anche i profili per il ruolo di direttore sportivo dopo l’addio di Giuntoli. Tra i nomi, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, ci sono quelli di Massara, ex Milan apprezzato da Comolli e Chiellini, e quello di Diego Lopez. Comolli lo conosce bene e viene ritenuto il profilo ideale per lavorare insieme: ha già salutato il Rennes e quindi sarebbe libero per una nuova avventura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, salgono le quotazioni di questi due profili: lui è stimato da Comolli e Chiellini ma… Tutti gli ultimi aggiornamenti

