Nuovo DS Juve Giovanni Albanese rilancia | Per la carica è spuntato il nome di quel dirigente ma resiste anche quell’ipotesi L’annuncio crea un testa a testa ancora incerto

La Juventus si prepara a un'importante rivoluzione interna, con il nuovo direttore sportivo al centro dell'attenzione. Giovanni Albanese lancia l'ipotesi di un testa a testa tra i candidati: Diego Lopez in pole position, ma non mancano sorprese. In un calcio in continua evoluzione, la scelta del DS potrebbe influenzare non solo il mercato bianconero, ma anche il futuro della squadra. Chi guiderà la Juve verso nuove sfide? La suspense è alle stelle!

Nuovo DS Juve: Giovanni Albanese, giornalista, ha esternato la possibilità di un testa a testa per questa "poltrona" in società. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Giovanni Albanese ha fatto anche il punto sulla situazione relativa al nuovo DS della Juve. Diego Lopez sembra il nome più accreditato, tant'è che ha già salutato il Rennes. Occhio, però, a un'ipotesi: quella che conduce a Ricky Massara. Ecco le sue parole. PAROLE – «In un'estate come le altre, un momento di transizione come questo sarebbe stato assorbito diversamente. Ma con un Mondiale da giocare e il mercato straordinario da oggi aperto per i club che vi partecipano, appare quantomeno paradossale che la Juve non abbia un direttore sportivo che fa il mercato.

