Un altro colpo al traffico di droga nel cuore dell'Abbiatense: due spacciatori, un albanese di 21 anni e un italiano di 24, sono stati arrestati con mezzo chilo di hashish. Questo evento si inserisce in un trend allarmante di crescente attività illecita nella zona, che richiede una risposta decisa da parte delle autorità. La lotta contro la droga è più che mai attuale; ogni arresto conta nella battaglia per la sicurezza della comunità!

Abbiategrasso (Milano), 1 giugno 2025 – Sono stati arrestati con mezzo chilo di hashish. A sorprenderli gli uomini della Polizia locale Unione dei Fontanili a Vermezzo: i due giovani sono residenti ad Abbiategrasso. È accaduto l’altro giorno quando un giovane di 21 anni di origini albanesi e un italiano di 24 sono stati trovati con 500 grammi di hashish e 0,9 di cocaina. Uno di loro aveva anche un coltello a serramanico senza giustificato motivo. Labrador anti-spaccio. Legnano chiama Gallarate Campagne di spaccio . Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Difesi dall’avvocato Roberto Grittini e dall’avvocato Guya Portaluppi di Abbiategrasso, l’altra mattina mattina il giudice presso il Tribunale di Pavia ha convalidato gli arresti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo colpo al mercato della droga, altri due spacciatori arrestati nell’Abbiatense

