Nuovo allenatore Juve Ravezzani netto | Il cambio eccita molto i tifosi ma il tema è questo Bianconeri e Milan hanno enormemente peggiorato

Il cambio di allenatore alla Juventus sta facendo vibrare i cuori dei tifosi, ma nasconde una verità scomoda: sia i bianconeri che il Milan stanno vivendo un momento difficile. Ravezzani mette in luce come le panchine della Serie A siano in tumulto, riflettendo un trend di instabilità che potrebbe influenzare il futuro del campionato. Riuscirà la Juve a risalire la corrente con questa nuova guida? La risposta è attesa con trepidazione.

Nuovo allenatore Juve, Ravezzani netto sul futuro del tecnico bianconero: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Ravezzani ha commentato su X le tante panchine di Serie A che stanno cambiando, facendo un paragone con quanto accaduto lo scorso anno alla Juve. PAROLE – «Il cambio allenatore eccita molti tifosi e anche noi giornalisti quando la squadra non vince. Ma il tema non è cambiare, bensì farlo in meglio. Juve e Milan, per esempio, hanno enormemente peggiorato rispetto all’anno prima. Questo ragionamento vale ancor di più per l’Inter oggi». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Ravezzani netto: «Il cambio eccita molto i tifosi ma il tema è questo. Bianconeri e Milan hanno enormemente peggiorato»

