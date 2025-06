Nuovo allenatore Juve | quattro nomi in caso di addio di Tudor Chi può sedersi in panchina c’è anche un candidato a sorpresa Tutti i dettagli

La Juventus è sempre in movimento e, mentre si parla di un possibile addio di Tudor, il club sta esplorando nuove strade per rinvigorire la propria panchina. Tra i nomi in gioco, c'è anche un candidato a sorpresa che potrebbe stravolgere le aspettative. Questo riflette un trend più ampio nel calcio: la ricerca costante di innovazione e talento per raggiungere nuovi traguardi. Rimani aggiornato per scoprire chi potrebbe indossare la giacca bianconera!

Nuovo allenatore Juve: quali sono i nomi in caso di partenza di Tudor. Chi può sedersi in panchina, c'è anche un candidato che non ti aspetti. Nonostante Igor Tudor abbia buone possibilità di restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione, la Juve continua a valutare attentamente diverse opzioni come nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, tra i nomi presi in considerazione dalla dirigenza bianconera ci sarebbero Marco Silva, attuale allenatore portoghese del Fulham, Roberto Mancini, Stefano Pioli e, più recentemente a sorpresa, Simone Inzaghi. Quest'ultimo potrebbe decidere di chiudere il suo ciclo all' Inter, soprattutto dopo la deludente sconfitta in finale di Champions League, per intraprendere una nuova avventura.

