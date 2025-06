Nuovo allenatore Juve la filosofia sportiva di Comolli potrebbe portarlo a scegliere quel tecnico impronosticabile! Il nome che stuzzica

La Juventus è in fermento per la scelta del nuovo allenatore: tra i nomi in corsa, un tecnico francese potrebbe sorprendere tutti. Con la filosofia sportiva di Damien Comolli, la Vecchia Signora punta a un cambio di rotta audace che si inserisce in un trend di rinnovamento nel calcio europeo. Preparatevi a scoprire chi potrebbe guidare la squadra verso nuove vette! Una scelta che promette di accendere il dibattito tra i tifosi.

Nuovo allenatore Juve, nella shortlist di Comolli spunta anche il nome di quel tecnico: è francese come lui, ecco di chi si tratta!. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla questione legata al nuovo allenatore della Juve. La shortlist di Damien Comolli è parecchio folta ed è infarcita di nomi anche piuttosto “esotici”. Uno di questi è Bruno Genesio. Il tecnico francese non è il favorito per la panchina bianconera, ma il suo è un profilo che potrebbe essere valutato: rientrerebbe nella filosofia sportiva del nuovo dirigente juventino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, la filosofia sportiva di Comolli potrebbe portarlo a scegliere quel tecnico impronosticabile! Il nome che stuzzica

