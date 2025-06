Nuovo Allenatore Inter Romano | In caso di addio di Inzaghi il più apprezzato resta…

L'Inter si appresta a un'importante decisione sul futuro di Simone Inzaghi, e Fabrizio Romano svela il nome più ambito per la panchina. In un periodo in cui le squadre cercano di rinforzarsi con allenatori di spessore, il club potrebbe cavalcare questo trend per tornare a brillare. Riuscirà il nuovo mister a riportare i nerazzurri ai vertici del calcio italiano? Rimanete sintonizzati per scoprire il futuro dell'Inter!

Nuovo Allenatore Inter, Romano: «In caso di addio di Inzaghi, il più apprezzato resta.» Le ultime dell’uomo mercato. In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha analizzato la situazione relativa al futuro di Simone Inzaghi e alla guida tecnica dell’ Inter. FUTURO INZAGHI- « La prestazione disastrosa di ieri lascia sicuramente scorie anche per il futuro imminente di Inzaghi: la questione in questi giorni si è fatta sempre più intensa con l’Al Hilal che si è fatto sempre più insistente, con il tecnico però che ha voluto aspettare fino alla finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo Allenatore Inter, Romano: «In caso di addio di Inzaghi, il più apprezzato resta…»

Chi può essere il nuovo allenatore dell’Inter dopo lo sfogo di Simone Inzaghi nella notte più amara

Riporta fanpage.it: Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti dell’Inter nei prossimi giorni. Il futuro dell’allenatore è da definire. Marotta intanto inizia a vagliare i profili di chi potrebbe sostituire Inzaghi.

Nuovo allenatore per l’Inter: ha confermato tutto

Si legge su calcioblog.it: Le parole di un ex giocatore sono davvero emblematiche. Il miglior candidato per un "dopo Inzaghi" è sicuramente lui.

Gasperini nuovo allenatore della Roma, tutti i dettagli dell'accordo

Da iltempo.it: Inizia l’era Gasperini. La Roma si prepara ad accogliere il nuovo allenatore, atteso da novembre, per iniziare un nuovo progetto dopo ...