Nuovo allenatore Inter due fattori spingono Inzaghi verso l’addio | Marotta intrigato da quell’azzardo!

Il futuro dell'Inter è appeso a un filo: dopo la delusione in finale di Champions, Inzaghi sembra sempre più vicino all'addio. Marotta, intrigato dall'azzardo di una nuova guida, si muove nel tentativo di riscrivere le sorti nerazzurre. In un calcio in continua evoluzione, l’allenatore giusto potrebbe riaccendere la passione dei tifosi e restituire alla squadra il lustro che merita. Chi sarà il prescelto? La suspense è palpabile!

. Ecco di chi si tratta. Dopo le dichiarazioni di ieri di Simone Inzaghi dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, è partito il toto nome per il nuovo allenatore dell’ Inter. Il tecnico piacentino dovrà incontrare la società nei prossimi giorni per decidere se continuare o meno insieme. L’ Ansa spiega come nella mente del presidente Beppe Marotta stia già balenando l’idea di andare a prendere un determinato allenatore come suo sostituto. Ecco chi è il tecnico in questione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo allenatore Inter, due fattori spingono Inzaghi verso l’addio: «Marotta intrigato da quell’azzardo!»

Leggi anche Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio - L'Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa per un nuovo attaccante potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio con Bisseck.

Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi in Arabia? L'Inter si cautela e studia il nuovo allenatore: da Fabregas ad Allegri, i nomi per la panchina nerazzura in caso di addio; Simone Inzaghi, dal sogno Triplete all'incubo zero titoli. L'allenatore può lasciare l'Inter; Inzaghi: “Resto? Non posso dare garanzie. Non so neanche se vado negli Stati Uniti”; Quote Inter prossimo allenatore, i candidati alla panchina nerazzurra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi può essere il nuovo allenatore dell’Inter dopo lo sfogo di Simone Inzaghi nella notte più amara

Da fanpage.it: Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti dell’Inter nei prossimi giorni. Il futuro dell’allenatore è da definire. Marotta intanto inizia a vagliare i profili di chi potrebbe sostituire Inzaghi.

Nuovo allenatore per l’Inter: ha confermato tutto

Scrive calcioblog.it: Le parole di un ex giocatore sono davvero emblematiche. Il miglior candidato per un "dopo Inzaghi" è sicuramente lui.

Inter, Simone Inzaghi verso l'Arabia Saudita dopo il disastro con il PSG. Il nuovo allenatore? Un clamoroso ritorno

Si legge su affaritaliani.it: Simone Inzaghi pronto a lasciare l'Inter dopo la figuraccia in mondovisione del 5 a 0 subito dal PSG alla finale di Champions League a Monaco di Baviera? Pare proprio di sì. Troppo pesante la debacle, ...