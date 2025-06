Nuovi tavoli e sedie per gli ospiti della casa per anziani arrivati grazie all' Auser

Un gesto di grande generosità illumina la Casa Residenza Anziani Giovannardi e Vecchi: grazie all'Auser di Fusignano, arrivano nuovi tavoli e sedie, simbolo di un rinnovato impegno nei confronti dei nostri anziani. Questo primo passo verso un completo rinnovamento degli arredi non è solo una questione di estetica, ma un modo per migliorare la qualità della vita. Un ambiente accogliente stimola relazioni e condivisione, elementi fondamentali nella terza età.

Una donazione dell'Auser di Fusignano per i nuovi arredi acquistati alla Casa Residenza Anziani Giovannardi e Vecchi. La sala comune avrà 4 nuovi tavoli e 20 sedie che si adattano alle necessità della struttura e che costituiscono il primo passo per un completo rinnovo degli arredi del locale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuovi tavoli e sedie per gli ospiti della casa per anziani arrivati grazie all'Auser

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Tavoli Sedie Ospiti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Nuovi tavoli e sedie per gli ospiti della Casa per anziani: in arrivo grazie all'Auser; Nuovi arredi alla Cra Giovannardi e Vecchi di Fusignano grazie al contributo dell’Auser. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ospiti a cena? Con questi tavoli e sedie IKEA sarai sempre pronto anche se hai una casa piccola!

Lo riporta casaegiardino.it: Desiderate invitare ospiti a cena ma non sapete come fare perché la vostra casa è piccola? Il problema non esiste grazie ai tavoli allungabili e alle sedie facili da riporre che IKEA ha messo in ...

Nuovi arredi alla Cra Giovannardi e Vecchi di Fusignano grazie al contributo dell’Auser

Riporta ravennanotizie.it: La sala comune della Casa Residenza Anziani Giovannardi e Vecchi di Fusignano si rinnova grazie al contributo dell’Auser locale, che ha finanziato ...

Nuovi arredi alla Cra Giovannardi e Vecchi grazie all’aiuto dell’Auser di Fusignano

Segnala ravennawebtv.it: Grazie al prezioso contributo dell’Auser di Fusignano sono arrivati i nuovi arredi acquistati alla Casa Residenza Anziani Giovannardi e Vecchi. Nello specifico la sala comune può godere di 4 nuovi ta ...