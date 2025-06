nuovi set lego di star wars in arrivo il 1 giugno

Il 1° giugno segna l'arrivo di nuovi set LEGO Star Wars, un evento che entusiasmerà i fan di tutte le età. Con la recente ondata di novità, LEGO sta cavalcando l'onda del revival di Star Wars, catturando l'immaginazione di una nuova generazione di costruttori. Oltre ai modelli iconici, scoprirai dettagli sorprendenti e pezzi da collezione imperdibili. Preparati a vivere nuove avventure galattiche!

le ultime novità nel mondo dei set lego star wars del giugno 2025. Il mese di giugno porta con sé una serie di nuovi set LEGO dedicati all’universo di Star Wars, ampliando ulteriormente la gamma di modelli disponibili per gli appassionati. Questa fase si inserisce in un periodo in cui, a maggio, LEGO ha già lanciato numerose creazioni legate alla saga, in occasione delle celebrazioni per il May the Fourth. Tra le uscite più recenti figurano modelli ispirati alle serie TV e ai film più amati, con dettagli accurati e minifigure esclusive. le nuove uscite di giugno: focus sui modelli più interessanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it