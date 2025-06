Nuovi parcheggi a spina di pesce 50 posti auto in più disponibili in centro

Falconara Marittima si prepara a una nuova era di comodità urbana! Con l'introduzione di 50 nuovi posti auto a spina di pesce, il centro città diventa più accessibile, rispondendo a un crescente bisogno di spazi di sosta. Questo intervento non solo semplifica la vita dei cittadini, ma si inserisce in un trend nazionale di riqualificazione degli spazi urbani che punta a migliorare la vivibilità delle nostre città. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità!

FALCONARA MARITTIMA – Cresce il numero di parcheggi a servizio del centro città di Falconara, grazie a una diversa organizzazione degli stalli di sosta, con un incremento di almeno 50 posti auto. A partire dal mese di maggio, con il rifacimento della segnaletica orizzontale, l'amministrazione.

