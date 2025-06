Nuovi Obiettivi Live su FC 25 | Coppa TOTS ROSHN Saudi

La Coppa TOTS ROSHN Saudi su EA Sports FC 25 riaccende la passione per il calcio virtuale! Con nuove sfide e ricompense imperdibili, questo evento a tempo limitato non è solo un modo per migliorare la tua squadra, ma anche un'opportunità per esplorare il crescente mercato del calcio saudita. I giocatori Menzioni d’Onore TOTS possono trasformare la tua strategia. Non perdere l'occasione di spiccare nel gioco!

Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa TOTS ROSHN Saudi. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e giocatori Menzioni d'Onore TOTS. Tutte le Ricompense. Obiettivo completato: Premio: 1x Squadra della stagione Cristiano Ronaldo Non scambiab. prestito Gioca 2 partite: Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiabile. Vinci 2 partite: Premio: 1x 83+ x7 Rare Gold Players Pack Non scambiabile. Gioca 5 partite: Premio: 1x Menzioni d'onore TOTS Durán Non scambiab.

