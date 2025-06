Nuovi Obiettivi Live su FC 25 | Coppa TOTS MLS

La Coppa TOTS MLS su EA Sports FC 25 è il nuovo evento imperdibile per gli appassionati di Ultimate Team! Gioca, vinci e sblocca pacchetti esclusivi e giocatori speciali. Questo è un momento chiave per collezionare le stelle della Major League Soccer, mentre l'interesse per il calcio nordamericano cresce a vista d'occhio. Non perdere l'occasione di potenziare la tua squadra e brillare nel mondo virtuale del calcio!

Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa TOTS MLS. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e giocatori Menzioni d’Onore TOTS. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Tutte le Ricompense. Obiettivo completato: Premio: 1x Squadra della stagione Messi Non scambiab. prestito Gioca 2 partite: Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiabile. Vinci 2 partite: Premio: 1x 83+ x7 Rare Gold Players Pack Non scambiabile. Gioca 5 partite: Premio: 1x Menzioni d’onore TOTS Acosta Non scambiab.. Vinci 5 partite: EVO che assegna un bonus +1 a tutte le statistiche e al TOT, oltre a 5* PDMA per gli ogg. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuovi Obiettivi Live su FC 25: Coppa TOTS MLS

Leggi anche FC 25, Obiettivo Live: TOTS: Spirito Champions - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopri come completare il "Nuovo Obiettivo Live: TOTS Spirito Champions", disponibile dal 16 maggio 2025.

Se ne parla anche su altri siti

Ecco il Salaria Football Club: l'obiettivo è il vertice del calcio regionale; Dopo la retrocessione, il Venezia riparte: “Obiettivo tornare subito in A. La strategia del club non cambia”; Nuovi Obiettivi Live su FC 25: Coppa TOTS LALIGA; Nuovi Obiettivi Live su FC 25 | Coppa TOTS LALIGA. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuovi Obiettivi Live su FC 25: Coppa TOTS LALIGA

Come scrive imiglioridififa.com: Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa TOTS LALIGA. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e gioc ...

Nuovi Obiettivi Live su FC 25: Coppa TOTS SERIE A

Si legge su imiglioridififa.com: Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa TOTS SERIE A. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e ...