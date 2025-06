Nuovi mezzi di soccorso per il comitato delle Misericordie benedizione in piazza Duomo

Ieri, in piazza Duomo, l'arcivescovo Luigi Renna ha benedetto un ambulatorio mobile e un’ambulanza di soccorso, simboli di una comunità sempre più attenta alle esigenze sanitarie. Questo gesto non è solo una cerimonia; segna un passo importante verso un sistema di soccorso più efficace, in linea con il crescente bisogno di solidarietà e supporto nel nostro Paese. Unisciti a noi per scoprire come queste innovazioni possono fare la differenza!

Si è svolta ieri in piazza Duomo, la benedizione di un ambulatorio mobile e di un’ambulanza di soccorso del comitato provinciale delle Misericordie. A officiare la cerimonia è stato l'arcivescovo Luigi Renna. L’acquisto dell’ambulatorio mobile si è reso possibile grazie a un contributo da parte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nuovi mezzi di soccorso per il comitato delle Misericordie, benedizione in piazza Duomo

Approfondisci con questi articoli

Sicurezza nei pronto soccorso, videosorveglianza attiva h24: il punto del Comitato per l’ordine pubblico

Questa mattina, presso la prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sotto la presidenza del prefetto Gaetano Cupello.

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Mezzi Soccorso Comitato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via Santa Maria libera per il Giro d'Italia piace ai residenti, mentre il ritorno alla normalità è stato disastroso; Polizia e Croce Rossa formano i nuovi coordinatori in emergenza di Protezione Civile; Catanzaro, incontro fra la Croce Rossa e la Protezione civile; Nasce il centro delle emergenze, poste e Cri insieme per i Sibillini: cerimonia per la posa della prima pietra. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nuovi mezzi su due ruote ruote per la Croce Verde di Asti

Da atnews.it: Anpas Comitato Regionale Piemonte e Croce Verde di Asti hanno presentato due nuovi mezzi di soccorso sanitario di cui si è dotata la Croce Verde astigiana: si tratta di due e-bike attrezzate per ...

Nuovi e moderni mezzi per la Croce Rossa altoatesina

Lo riporta ansa.it: Durante la cerimonia sono stati presentati i nuovi mezzi di soccorso. "Si tratta di un autoarticolato ... presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana. Alex Gasser e Christian ...

Tre nuovi mezzi di soccorso Donati da amici e familiari in memoria di chi non c’è più

Scrive lanazione.it: Difficile per loro trattenere le lacrime quando hanno visto i nomi dei parenti scomparsi scritti sui mezzi nuovi. "Hanno attraversato di nuovo un dolore mai sopito - ha detto Gianluca Cardellini ...