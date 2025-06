Nuova variante in arrivo tornano a salire i contagi Covid

I contagi COVID tornano a far paura! Con 304 nuovi casi e 18 decessi nell'ultima settimana, il Ministero della Salute lancia l'allerta: la variante Nimbus sta avanzando. Un trend preoccupante che si inserisce nel contesto di una societĂ stanca, ma pronta a reagire. Rimane cruciale mantenere alta la guardia: la vaccinazione e le precauzioni possono davvero fare la differenza. Non lasciamoci sopraffare!

Leggi anche Vaccino Covid, l'allarmismo di Bassetti: "Nuova variante LP.8.1 fa risalire contagi, stiamo attenti", Oms smentisce: "InfettivitĂ minore" - Matteo Bassetti mette in guardia sulla nuova variante LP.8.1, che a Singapore raddoppia i contagi e preoccupa l'India.

