Nuova stagione | ecco chi va e chi viene Il Siena Fc deve affilare gli artigli

La nuova stagione del Siena FC si avvicina e le trattative di mercato infiammano l'attesa. Con l’incertezza su un possibile cambio di format per la serie D, che prevede otto gironi ma ben nove promozioni dal 2026/27, la pressione aumenta. I tifosi sanno che ogni mossa potrebbe essere decisiva. Chi rimarrà e chi partirà? Gli artigli del Siena devono affilarsi per affrontare questa sfida in un contesto che si fa sempre più competitivo!

Mancano ancora diverse settimane alla compilazione dei nove gironi di serie D, ma iniziano a farsi strada le prime ipotesi di quella che potrebbe essere l’ultima stagione con nove raggruppamenti. L’ipotesi ventilata da molti addetti ai lavori infatti riguarda un cambio di format per la stagione 2627 con otto gironi ma comunque nove promozioni. L’ultima infatti arriverebbe dai playoff, che quindi tornerebbero ad avere un senso, come funziona già in serie C. Tornando all’attualità la sensazione è che il girone E, quello di Robur e Poggibonsi, potrebbe non discostarsi molto da quello della stagione appena conclusa al netto di promozioni e retrocessioni ovviamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuova stagione: ecco chi va e chi viene. Il Siena Fc deve affilare gli artigli

Nuova stagione: ecco chi va e chi viene. Il Siena Fc deve affilare gli artigli

"Stadio Franchi nel degrado. Interventi ora"

Segnala lanazione.it: La situazione dello stadio ’Franchi’, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione ... viene scritto –. Tuttavia, passeggiando nella zona in questione (come già evidenziato dal Siena ...

Siena Fc: il presidente Bodin punta alla Serie C con una nuova stabilità

Lo riporta msn.com: Robur Siena!" "Vorrei anche sottolineare – si legge ancora nella nota – che per la prima volta in tre anni, stiamo iniziando una nuova stagione senza incertezze sulla proprietà del club.