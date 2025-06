Nuova Kia EV2 2’026 | come sarà il niuovo crossover elettrico

Preparati a scoprire la Kia EV2, il nuovo crossover elettrico che promette di rivoluzionare il mercato! In arrivo nel 2026, questa brillante proposta unisce design accattivante e prestazioni sostenibili a un prezzo competitivo di circa 30.000 euro. Con l’attenzione crescente verso la mobilità elettrica, la EV2 si inserisce perfettamente in un contesto di innovazione e responsabilità ambientale, offrendo un’alternativa concreta per chi cerca stile e rispetto per il pianeta. Non perdere l’occas

La Kia EV2 rappresenta una delle novità più attese nel panorama delle auto elettriche compatte. Presentata come concept durante il Kia EV Day 2025 a Tarragona, la versione definitiva è attesa per il 2026, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 30.000 euro. Design e dimensioni. La EV2 si presenta come un crossover compatto, con una lunghezza di circa 4,06 metri, larghezza di 1,80 metri e altezza di 1,57 metri, posizionandosi nel segmento B. Il design esterno è caratterizzato da linee pulite e moderne, con fari diurni verticali e una firma luminosa distintiva “Star Map”. Il concept ha introdotto soluzioni innovative come le porte posteriori incernierate al contrario, sebbene nella versione di serie si prevedano portiere tradizionali per contenere i costi di produzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Kia EV2 2’026: come sarà il niuovo crossover elettrico

