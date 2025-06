Nuova Blu Basket | allenamenti partite e vivaio in Brianza Di Bergamo avrà solo il nome

La nuova Blu Basket Bergamo potrebbe sorprendere con un'insegna, ma il cuore del basket si sposterà in Brianza. In un'epoca in cui le città cercano identità sportive forti, questo è un chiaro segnale di come le dinamiche territoriali stiano cambiando. La vera sfida sarà mantenere viva la passione locale, mentre i talenti crescono altrove. Come si evolverà il legame tra la squadra e Bergamo? La curiosità cresce!

Blu Basket Bergamo, o Gruppo Mascio Bergamo che sia, di nome, ma non di fatto. La stragrande maggioranza dell'attività della nuova realtà cestistica che porterà il nome della città si potrebbe svolgere fuori dai confini provinciali. In Brianza, per la precisione. Insomma, Bergamo la Serie A2 la vedrà di rado e in maniera comunque indiretta. Ma andiamo per gradi, partendo da quello che è il primo grande quesito: dove giocherà la nuova squadra del patron Stefano Mascio? Non risultano in questo momento esserci accordi già definiti e scritti. Da Monza giungono voci di contatti in corso con il Vero Volley, che ha in carico la gestione degli eventi sportivi all' Opiquad Arena, ex PalaCandy, impianto di 4mila spettatori – quindi 'abile' per ospitare anche gare di Serie A1 di basket – che si trova proprio nel capoluogo della Brianza, a fianco dell'Upower Stadium, casa dell'AC Monza e dall'anno prossimo probabilmente anche della neo-nata Inter Under 23 in Serie C.

“Mascio a Bergamo? Il nome non fa l’appartenenza. O cambia metodi, o avrà vita breve”

A Bergamo, l'aria si fa elettrica con l'arrivo del nuovo gruppo di pallacanestro, Mascio. Ma attenzione: il nome da solo non basta per conquistare il cuore dei tifosi.

