Nuoto artistico l’Italia apre al nuovo corso negli Europei 2025 di Funchal

L'Italia si prepara a scrivere una nuova pagina nel nuoto artistico agli Europei di Funchal 2025! Da domani, il palcoscenico lusitano si trasformerà in un'arena di emozioni e talento, dove ogni squadra darà il massimo. Questo è il momento perfetto per vedere come l'innovazione si sposa con la tradizione. Non perdere l’occasione di scoprire le routine mozzafiato e il nuovo corso della nostra nazionale!

Da domani si darà il via alle danze a Funchal. Gli Europei di nuoto artistico iniziano e terranno banco fino al 5 giugno. Nella piscina lusitana ci si appresta a vivere giornate particolarmente intense in cui ogni compagine cercherà di superarsi nella proposta delle proprie routine. La squadra italiana dà il via a nuovo corso, nel quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. CONVOCATI ITALIA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2025. Beatrice Andina (RN SavonaMarina Militare), Valentina Bisi (Sport Village), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Aurelia NuotoMarina Militare), Alessia Macchi (Busto NuotoMarina Militare), Giorgia Lucia Macino (RN SavonaMarina Militare), Sofia Mastroianni (RN SavonaMarina Militare), Susanna Pedotti (Busto NuotoFiamme Oro), Filippo Pelati (Uisp BolognaFiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna NuotoFiamme Oro), Sarah Maria Rizea (RN SavonaFiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia NuotoFiamme Oro), Sophie Tabbiani (RN SavonaMarina Militare), Flaminia Vernice (RN SavonaFiamme Oro) e Giulia Vernice (RN SavonaFiamme Oro). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto artistico, l’Italia apre al nuovo corso negli Europei 2025 di Funchal

Altri articoli sullo stesso argomento

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri

Arezzo celebra un nuovo successo nel nuoto artistico grazie a Gaia Silvestri, giovane talento della Chimera Nuoto.

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Artistico Italia Apre Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Grande successo per il Campionato Italiano di Nuoto Artistico a Terni; HERBALIFE È TITLE SPONSOR DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO ESTIVO DI NUOTO ARTISTICO CHE SI TERRÀ A CUNEO DAL 29 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2025; Nuoto artistico, due novaresi campionesse italiane assolute; Allo Stadio del Nuoto il Campionato italiano assoluto estivo di nuoto artistico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nuoto artistico, l’Italia apre al nuovo corso negli Europei 2025 di Funchal

Secondo oasport.it: Da domani si darà il via alle danze a Funchal. Gli Europei di nuoto artistico iniziano e terranno banco fino al 5 giugno. Nella piscina lusitana ci si ...

Nuoto artistico, a Cuneo proseguono gli assoluti estivi

Riporta cuneodice.it: L’ultima Haka è d’oro. Isotta Sportelli e Francesca Zunino, le ex azzurre allenate per le Fiamme Oro da un’altra plruricampionessa come Mariangela Perrupato per le Fiamme Oro, vincono la finale del du ...

Italia ottima 3ª nella routine tecnica a squadre ai Giochi Olimpici, comanda la Cina davanti alla Spagna

Da eurosport.it: NUOTO ARTISTICO, OLIMPIADI PARIGI 2024 - L'Italia apre con uno straordinario terzo posto nel programma tecnico la prova a squadre (277.8304), alle spalle solamente di Cina e Spagna, con le asiatiche ...