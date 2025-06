Novena in preparazione alla Pentecoste terzo giorno

La Novena in preparazione alla Pentecoste è un'occasione preziosa per riflettere e rinnovare la nostra fede. In questo terzo giorno, ci avviciniamo a un evento che ha trasformato la storia dell’umanità: la discesa dello Spirito Santo. Un momento di unità e forza, che ci invita a chiedere a Dio di riempire il nostro cuore di virtù. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza spirituale che può cambiare la tua vita!

Nell’attesa di Pentecoste, evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito perché resti sempre nel nostro cuore e ci faccia crescere in virtù. La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo. Dona loro quella. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla Pentecoste, terzo giorno

