Novak Djokovic continua a scrivere la sua leggenda, collezionando record su record. La recente vittoria contro Misolic al Roland Garros 2025 non è solo un passo verso il titolo, ma un’affermazione che lo avvicina sempre di più al prestigioso traguardo delle 100 vittorie in un Major. In un'epoca in cui il tennis sta vivendo una nuova era di talenti, Djokovic dimostra che la storia si scrive con il sudore e la determinazione. Chi avrà il coraggio di sfidarlo?

Agevole per Novak Djokovic la vittoria di ieri sera contro l’austriaco Filip Misolic, nel terzo turno del Roland Garros 2025. Il campione serbo si è imposto col punteggio di 6-3 6-4 6-2 e ottenuto la vittoria n.99 in questo Major. Un primato di successi nel singolare del Major francese, dal momento che sempre 99 sono state le affermazioni negli Australian Open. Il campione nativo di Belgrado, comunque, guarda oltre: “ Novantanove va bene, ma cento è meglio. Spero di arrivare ancora più in alto. Mi trovo in un momento della mia carriera, della mia vita, in cui mi sento molto privilegiato, perché ogni volta che scendo in campo, gioco per entrare nei libri di storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic: “Ogni volta che gioco, sfido i libri di storia”

