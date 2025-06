Notte di paura al Viola Park | guarda il video dell' incendio

Notte di paura al Viola Park! Un incendio ha colpito il padiglione delle giovanili, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno lasciato il segno in un contesto che rappresenta il futuro del calcio giovanile. Questo incidente ci ricorda l'importanza della sicurezza e della prevenzione in strutture dedicate ai giovani talenti. Resta aggiornato su questo avvenimento: il futuro del calcio è in gioco!

Nella notte le fiamme sono divampate all'interno di una stanza nel padiglione delle giovanili al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Ancora da accertare le cause dell'incendio, fermato dall'intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore del mattino. Non si sono registrate vittime, ma quattro persone - di cui tre ragazzi - sono finite in ospedale per intossicazione. Guarda il video dell'incendio.?(Instagram: @firenzeprimaedopo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Notte di paura al Viola Park: guarda il video dell'incendio

Approfondisci con questi articoli

Isola dei Famosi, Mirko Frezza viola il regolamento: cosa ha fatto durante la notte

Nuove polemiche a L'Isola dei Famosi: Mirko Frezza ha violato il regolamento durante la notte, suscitando l'attenzione del pubblico.

Cerca Video su questo argomento: Notte Paura Viola Park Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze, notte di paura al Viola Park: incendio e 4 intossicati; Incendio al Viola Park. Notte di paura in casa Fiorentina, a fuoco il padiglione giovani; Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park: intervento dei Vigili del Fuoco; Fiorentina, incendio al Viola Park nel padiglione dei giovani calciatori: 4 intossicati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incendio al Viola Park sorprende giovani calciatori della Fiorentina: notte di paura e 5 intossicati

fanpage.it scrive: L'incendio ha interessato diverse stanze del padiglione C Sud del Viola Park, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina ...

Notte di paura al Viola Park: incendio nelle camere dei giovani calciatori, 4 intossicati

Come scrive msn.com: Le fiamme sono partite da una delle stanze del padiglione C Sud e si sono rapidamente estese al corridoio, danneggiando alcune porte e il soffitto ...

Incendio al Viola Park, fiamme in padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina: 4 intossicati

Secondo msn.com: Le fiamme sono partite da una delle stanze del padiglione C Sud e si sono rapidamente estese al corridoio, danneggiando alcune porte e il soffitto Notte di paura al centro sportivo Viola Park di Bagno ...