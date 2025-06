Notte di follia in Francia dopo il trionfo del Psg 2 morti e 560 fermi

La gioia per il trionfo del PSG si è trasformata in tragedia, con due morti e oltre 560 arresti. Un evento che mette in luce come la passione sportiva possa sfociare in violenza. In un periodo in cui gli sportivi diventano simbolo di unità, è fondamentale riflettere su come gestire le emozioni. Le celebrazioni dovrebbero essere momenti di aggregazione, non di conflitto. La Francia deve ora affrontare una doppia realtà: vittorie e responsabilità.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Notte di grande gioia ma anche di follia a Parigi e in altre zone della Francia per celebrare il trionfo del Psg, 5-0 all’Inter nella finale di Champions League. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate a Dax durante i festeggiamenti: il giovane è spirato in ospedale. Quattro persone appartenenti a una stessa famiglia sono rimaste ferite – due di loro in modo grave – sabato sera a Grenoble, dove un’auto ha travolto la folla in estasi. Secondo la Prefettura locale, l’uomo si è presentato alla polizia per autodenunciarsi e ora è tenuto in stato di fermo. Non si sarebbe trattato di un’azione intenzionale, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria vettura, lanciata ad alta velocità, a Jean-Jaures, una delle principali strade di Grenoble. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

