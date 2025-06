Notte della Repubblica | show e cucina a Poviglio

Stasera Poviglio si trasforma in un palcoscenico vivente con la Notte della Repubblica! Dalle 19 fino a tarda notte, il centro si riempie di musica, risate e prelibatezze culinarie. Non perdere l'occasione di vedere Willer Collura, il re delle barzellette, che farà di tutto per strapparvi un sorriso. In un'epoca in cui la convivialità è più preziosa che mai, questa serata promette di risvegliare il senso di comunità . Ti aspet

C’è la Notte della Repubblica, stasera in centro a Poviglio, con eventi dalle 19 fino a tarda notte. Un evento che torna ad animare il cuore del paese tra musica, spettacoli, buon cibo e voglia di stare insieme. In programma uno spettacolo comico con il barzellettiere Willer Collura, vincitore de "La sai l’ultima?" di Canale 5, affiancato per l’occasione dal povigliese Jimmy Bigliardi. E poi un dj set musicale, street food a cura dei commercianti e ristoratori locali, area bimbi, bancarelle. Previsto anche il conferimento di una benemerenza dedicata alla memoria di Domenico Donelli, ex assessore, per premiare persone che si sono distinte per generosità e altruismo in paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte della Repubblica: show e cucina a Poviglio

