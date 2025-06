Notte agitata nel Comasco | grave un giovane per il troppo alcol aggressioni e incidenti

Notte di caos nel comasco: un giovane di 26 anni è in pericolo di vita dopo un'intossicazione etilica. Questo episodio mette in luce un problema sempre più diffuso tra i giovani: l'abuso di alcol durante le notti di svago. Con la movida che riprende vigore, è fondamentale riflettere su come divertirsi in sicurezza e proteggere la propria salute. Un invito a festeggiare con responsabilità, per un divertimento che non costi caro.

Tra gli interventi della notte appena trascorsa in provincia di Como, il più critico è avvenuto poco prima dell’una a Carate Urio. Un giovane di 26 anni è stato soccorso in via Armando Diaz per una grave intossicazione etilica e classificato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti sia l'auto. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Notte agitata nel Comasco: grave un giovane per il troppo alcol, aggressioni e incidenti

