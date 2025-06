nonna moto a 93 anni sul sidecar attraverso l italia con i figli

Silvana Visentin, la nonna di tutti i motociclisti italiani, ha 93 anni e un cuore da avventuriera! Con il suo sidecar, attraversa l'Italia insieme ai figli, dimostrando che la passione non ha età. In un mondo dove l’anzianità è spesso vista come un limite, la sua storia ci ricorda quanto sia importante vivere appieno ogni momento. La strada chiama: sei pronto a seguirla?

È la nonna di tutti i motociclisti italiani. Silvana Visentin ha 93 anni: non se li sente addosso, nonostante qualche inevitabile acciacco, e nemmeno li dimostra. A dispetto dell’età, continua a scorrazzare avanti e indietro per l’Italia in moto, accomodandosi come passeggera nella carrozzella di un sidecar Mas, guidato a turno dai figli Ezio e Fulvio Cavazzini. Tra buche, vento, posto ristretto, non è un modo di viaggiare tra i più comodi, ma lei non lo scambierebbe per nulla al mondo. Quel sidecar Mas infatti non è un sidecar qualsiasi, perché per lei e i suoi figli è un cimelio di famiglia: l’ho ha progettato suo papà Domingo, che era un telaista della Mas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it