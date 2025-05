Non solo repressione le norme dimostrano la malvagità del governo

Il professor Luigi Manconi lancia un allarme: le nuove norme non sono solo strumenti di repressione, ma rivelano una malvagità sistematica del governo. In un momento storico caratterizzato da un crescente clima di intolleranza, è fondamentale scendere in piazza per difendere i diritti civili. Unisciti al corteo e fai sentire la tua voce contro una legislazione che minaccia la dignità umana. La tua partecipazione è essenziale per un futuro giusto e inclusivo.

Professor Luigi Manconi, docente di Sociologia dei fenomeni politici e presidente di A Buon Diritto, ieri il nostro giornale ha raccontato dell’invito a partecipare al corteo contro il decreto sicurezza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Non solo repressione, le norme dimostrano la malvagità del governo»

