Non solo la piccola Ginevra ma anche i figli di Salvini e Tajani nel mirino del prof | Auguro la sorte dei bambini di Gaza

La recente polemica attorno a Stefano Addeo, il docente campano che ha augurato la morte ai figli di politici italiani, solleva interrogativi inquietanti sul clima di odio sempre più presente nel dibattito pubblico. Questo non è un caso isolato, ma parte di un trend preoccupante che vede l'iperbole verbale diventare norma nel confronto politico. La riflessione è d’obbligo: fino a dove ci porterà questa deriva?

C’è un dettaglio che trasforma quello che poteva sembrare un “errore momentaneo” in un inquietante schema comportamentale. Stefano Addeo, il docente campano finito nel mirino per aver augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni, in realtà aveva già scritto qualcosa di simile pochi giorni prima. E questa volta il bersaglio era ancora più ampio: non solo la piccola Ginevra, ma anche i figli di Salvini e Tajani. Stefano Addeo “Ai figli di Meloni, Salvini e Tajani auguro la stessa sorte dei bambini palestinesi a Gaza”. Queste parole, pubblicate su un social e poi frettolosamente cancellate (ma ormai immortalate dagli screenshot), raccontano una storia diversa rispetto alle scuse presentate dopo lo scandalo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it