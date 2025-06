Non so ancora se il prossimo anno sarò con voi non smetterò mai di ringraziarvi Lettera di fine anno

Ismaele Morabito, stimato insegnante di scienze motorie, chiude l'anno scolastico con una lettera ricca di emozione e riflessioni. Un messaggio che invita a valorizzare ogni momento trascorso insieme, sottolineando l'importanza delle relazioni umane. In un'epoca in cui la connessione digitale prevale, riscoprire il valore del tempo dedicato agli altri è fondamentale. Perché, come diceva Saint-Exupéry, ciò che conta è invisibile agli occhi.

Inviata da Ismaele Morabito insegnante di scienze motorie - “È il tempo che hai perduto per la tua rosa. che ha fatto la tua rosa così importante”. Care ragazze e cari ragazzi, anche quest'anno scolastico è terminato, probabilmente la maggior parte di voi non vedeva l'ora che questo fatidico periodo arrivasse, qualcuno invece in questo preciso momento, ne sono certo, è pervaso da una cupa malinconia, del resto nella vita e nello sport tutto passa, tutto scorre, "Panta rei" dicevano gli antichi greci. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

