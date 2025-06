Non lo conoscono neanche mai usato | numeri impietosi oltre l’80%

In un'era in cui la salute è al centro delle attenzioni, sorreggere l'importanza del medico di famiglia sembra cruciale. Un'indagine sconvolgente rivela che oltre l'80% dei giovani non conosce il proprio medico curante. Questo trend mette in luce l'allarmante disconnessione tra le nuove generazioni e il sistema sanitario. Riscoprire il valore di una figura così fondamentale potrebbe essere la chiave per affrontare le sfide sanitarie del futuro!

I numeri impietosi riguardo i medici curanti da parte dei ragazzi più giovani stanno facendo molto discutere: in tanti non li conoscono neanche, i dettagli dell'indagine Il medico di famiglia è molto importante, perché permette di gestire al meglio qualsiasi tipo di situazione per quanto riguarda la salute delle persone. Dalle ricette mediche a qualche.

