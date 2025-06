Non ha risposto alla convocazione | Spalletti svela tutto giallo in Nazionale

Spalletti rompe il silenzio sulla convocazione del difensore dell'Inter, rivelando un intrigante retroscena che scuote l'ambiente azzurro. In un periodo in cui le nazionali cercano di trovare la loro identità , la scelta di non rispondere alla chiamata accende i riflettori su tensioni e strategie. Con il Mondiale per Club all’orizzonte, ogni decisione conta. Scopri perché questo giallo potrebbe influenzare le sorti della Nazionale!

In conferenza stampa è intervenuto il ct dell’Italia. L’annuncio sul difensore dell’Inter e la risposta alla convocazione Messa in archivio la stagione regolare è tempo di fermarsi un attimo per dare spazio ai prossimi impegni delle nazionali prima poi di concentrare forze e attenzioni sul Mondiale per Club. Spalletti – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Torna quindi sotto i riflettori l’Italia di Luciano Spalletti che nei prossimi giorni sarĂ impegnata contro Norvegia e Moldavia con un doppio appuntamento valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Parola quindi al commissario tecnico che in conferenza stampa ha ammesso: “I n Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al Mondiale oppure no, per cui noi lo sappiamo bene tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Non ha risposto alla convocazione”: Spalletti svela tutto, giallo in Nazionale

Nazionale, Spalletti: “Acerbi non ha risposto alla convocazione”

La Nazionale di Luciano Spalletti si prepara a sfidare Norvegia e Moldavia, con un obiettivo che scalda il cuore degli italiani: tornare ai Mondiali dopo 12 anni.

Segnala calciomercato.it: Spalletti ha quindi proseguito il discorso sull’Inter: “Le vittorie contro Bayern e Barcellona sono cose straordinarie. Poi chiaro che ci si rimane male. Quando si arriva in fondo a un campionato così ...

Si legge su ansa.it: Acerbi non ha risposto alla convocazione". Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano dove l'Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali ...

Da msn.com: Francesco Acerbi si tira fuori: niente Nazionale. L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà ...