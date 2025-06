Non chiamatelo divorzio | tra Musk e Trump è divergenza di visioni non rottura E la sinistra attacca il vuoto

La "divergenza di visioni" tra Elon Musk e Donald Trump non è una semplice rottura, ma un segnale di come i giganti della tecnologia e della politica stiano ridefinendo i loro confini. In un'epoca in cui l'influenza dei social media plasma il dibattito pubblico, questa relazione complessa offre spunti preziosi su come le idee possano evolversi. Un tema che merita attenzione, in un contesto globalizzato e sempre più polarizzato.

Tra Elon Musk e Donald Trump non è un divorzio. E chi ha provato a cavalcare la narrazione della rottura tra i due tycoon ha fatto male i conti. A dirlo, con lucidità e rigore, è Andrea Venanzoni, costituzionalista, Segretario generale del Forum nazionale delle professioni e studioso del rapporto tra diritto, media e tecnologie, nonché autore di “ Tecnodestra. I nuovi paradigmi del potere ”, che parlando al Secolo d’Italia smonta punto per punto l’illusione di uno strappo e riporta la vicenda nel suo contesto reale: un disallineamento strategico, non una frattura ideologica. La fine del Doge? Solo sulla carta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non chiamatelo divorzio: tra Musk e Trump è divergenza di visioni, non rottura. E la sinistra attacca il vuoto

Cerca Video su questo argomento: Chiamatelo Divorzio Musk Trump Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Non chiamatelo divorzio: tra Musk e Trump è divergenza di visioni, non rottura. E la sinistra attacca il vuoto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L’addio di Musk tra fallimenti, polemiche e rotture con Trump

Riporta ilsole24ore.com: Il patron di Tesla ha annunciato l’abbandono del Doge. La rottura con la partecipazione al briefing segreto sulla Cina ...

Lo show di Musk da Trump, il congedo (con l’occhio nero) e il silenzio sulle droghe in campagna elettorale

Scrive msn.com: Il miliardario nello Studio Ovale e il segno sul volto: ho sfidato mio figlio. Il «Nyt» rivela l’uso di stupefacenti. Lui: quelli delle bufale sul Russiagate ...

Perché Musk ha lasciato l’amministrazione Trump

policymakermag.it scrive: Il patron di SpaceX "deluso dalle legge di bilancio", ma dietro il divorzio con il presidente Usa c'è anche altro ...