Nodo Vlahovic per la Juve del futuro | riapertura o addio ai bianconeri

Una delle priorità di Comolli è il contratto di Dusan, che aveva stoppato il possibile rinnovo con Giuntoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nodo Vlahovic per la Juve del futuro: riapertura o addio ai bianconeri

Cerca Video su questo argomento: Nodo Vlahovic Juve Futuro Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Quante nubi sul futuro di Vlahovic alla Juventus: Resto? Non è una domanda per me; Juve, dal Portogallo: piace Gyökeres dello Sporting Lisbona; Gazzetta.it - Elkann è a monaco di Baviera. Lunedì l’ufficialità di Comolli. Due nodi da...; Marcolin sul futuro di Conte: Si siederà a parlare con De Laurentiis. E non mi meraviglierei se.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vlahovic Juventus, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo?L’indiscrezione non lascia dubbi: svelato il piano del club

Scrive juventusnews24.com: Vlahovic Juventus, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo: tutti gli ultimi aggiornamenti Sta cambiando tutto alla Juve ma il futuro di Dusan Vlahovic dovrebbe restare invariato. Sec ...

Yildiz e Vlahovic, deciso il futuro: accadrà dopo il Mondiale per entrambi

Segnala spazioj.it: Mondiale per Club parentesi, poi la decisione finale: Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic tra presente, futuro e mercato ...

Juventus, l’addio di Dusan Vlahovic ora non è più così certo

Si legge su msn.com: I cambi a livello societario potrebbero anche portare al rinnovo dell'attaccante serbo. Atteso un faccia a faccia.