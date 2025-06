NJPW | I pesi leggeri hanno un nuovo leader Kosei Fujita vince il Best of the Super Juniors

In un weekend di emozioni e colpi di scena, Kosei Fujita è emerso come nuovo leader della categoria pesi leggeri nella NJPW, trionfando al Best of the Super Juniors. Questo torneo non è solo una competizione, ma un vero e proprio trampolino di lancio per i talenti emergenti. Fujita rappresenta il futuro del wrestling giapponese, in un momento in cui la federazione sta ridefinendo i confini del successo. La sua vittoria potrebbe segnare l’inizio di una nuova era!

La NJPW è sicuramente la federazione più affezionata ai tornei: dalla World Tag Team Cup al G1 Climax, sono davvero molte le occasioni in cui i wrestler da tutto il mondo si sfidano in terra nipponica per cambiare la propria carriera e vincere titoli che vanno oltre le cinture. E proprio in questo weekend si è tenuta la 32a edizione del Best of the Super Juniors, il torneo che vede sfidarsi i pesi leggeri della federazione e che negli anni ha lanciato vincitori illustri come Will Ospreay, Ricochet, Kushida, Prince Devitt ( Finn Balor ) e molti altri. Vittoria e record. Il torneo, che è iniziato lo scorso 10 maggio, si è concluso oggi alla Ota City General Gymnasium di Tokyo, con la finalissima tra i vincitori dei due gironi: da un lato YOH, dall’altro Kosei Fujita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NJPW: I pesi leggeri hanno un nuovo leader, Kosei Fujita vince il Best of the Super Juniors

