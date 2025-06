Nizza il Comune bandiera blu ma da 7 mesi senza acqua potabile | entro giugno l' impianto che rimuove l' arsenico

Nizza conquista la Bandiera Blu, ma da sette mesi i cittadini sono senza acqua potabile. Un paradosso che mette in luce l’importanza della sostenibilità e della salute pubblica. Entro giugno, però, un nuovo impianto di dearsenificazione promette di risolvere il problema. Questo progetto, frutto di un emendamento del M5S, rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più responsabile delle risorse idriche. Rimani aggiornato su come questa situazione evolve!

Continuano al Comune di Nizza i lavori per l’installazione del dearsenificatore, l’impianto di depurazione per le acque e per la rimozione dell’arsenico. Un impianto che arriva grazie a un emendamento alla finanziaria regionale proposto sollecitata dal M5Stelle per avere garanzie sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Nizza, il Comune bandiera blu ma da 7 mesi senza acqua potabile: entro giugno l'impianto che rimuove l'arsenico

Cerca Video su questo argomento: Nizza Comune Bandiera Blu Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bandiere Blu 2025: Sicilia conferma 14 località, fuori Ispica; Bandiera Blu. Nel Messinese 7 conferme più le novità Messina e Nizza, fuori Lipari; Bandiere blu 2025: le migliori spiagge italiane; Nizza, valori di arsenico sotto il limite ma l’acqua resta non potabile. Avviati i lavori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bandiera Blu a Messina e Nizza di Sicilia, fuori Lipari. Calabria sul podio nazionale con 3 nuovi ingressi

gazzettadelsud.it scrive: La bandiera blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere ...

Messina e Nizza per la prima volta Bandiera Blu: il primato resta alla provincia peloritana

Scrive messinaoggi.it: Accanto a Messina, Nizza di Sicilia è l’altra new entry tra le Bandiere Blu 2025 per la provincia messinese. Dopo due tentativi non andati a buon fine, il comune ionico conquista finalmente il ...

Bandiere Blu in Sicilia per il 2025: nuove località premiate

viaggiamo.it scrive: Nel 2025, la Sicilia si distingue nuovamente nel panorama turistico italiano con un totale di 14 comuni costieri insigniti della prestigiosa Bandiera Blu. Questo riconoscimento, che premia le località ...