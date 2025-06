Nino Cortese trionfa a Mad for Science | 75k per ‘risorse invisibili del mare’

Il Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni conquista il primo posto al concorso Mad for Science, con un progetto innovativo sulle "risorse invisibili del mare". Con un premio di 75.000 euro, i giovani scienziati dimostrano come la ricerca biotecnologica possa trasformare le risorse naturali in soluzioni per la salute. Un passo importante verso un futuro sostenibile e una testimonianza dell'importanza della cultura scientifica nella nostra società. Preparati a ispirarti!

Il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Ce) ha trionfato alla nona edizione del concorso nazionale Mad for Science, organizzato da Fondazione Diasorin ETS e dedicato alla promozione della cultura scientifica. In quest’edizione, il tema centrale è stato “Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”, proponendo uno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nino Cortese trionfa a Mad for Science: 75k per ‘risorse invisibili del mare’

