Nigeria | morti in inondazioni salgono a 200 operazioni soccorso sospese

Le inondazioni che hanno colpito Mokwa, in Nigeria, hanno provocato oltre 200 vittime, un dramma che si inserisce in un contesto globale di clima estremo. Questo evento tragico ci ricorda quanto sia vitale affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze devastanti. Con le operazioni di soccorso sospese, la situazione si fa sempre più critica. È tempo di unirci per prevenire simili catastrofi nel futuro!

Abuja (Nigeria), 1 giu. (LaPresseAP) – Il bilancio dei morti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito la città Mokwa, nello Stato centro-settentrionale della Nigeria, è salito ad almeno 200. Il vice presidente del governo locale di Mokwa, Musa Kimboku, ha confermato oggi ad Associated Press il bilancio aggiornato delle vittime. Ha aggiunto che le operazioni di soccorso sono state sospese, poiché le autorità non credono che ci siano sopravvissuti. Giovedì mattina, prima dell’alba, torrenti di pioggia hanno scatenato un’inondazione devastante a Mokwa, a circa 380 chilometri a ovest di Abuja, importante centro commerciale e dei trasporti dove gli agricoltori del nord della Nigeria vendono fagioli, cipolle e altri prodotti alimentari ai commercianti del sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nigeria: morti in inondazioni salgono a 200, operazioni soccorso sospese

Leggi anche Nigeria nel caos, oltre 10mila morti in due anni: l’allarme di Amnesty sulle violenze jihadiste - La Nigeria mostra un quadro inquietante di violenze e instabilità , con oltre 10.000 morti in due anni a causa degli attacchi jihadisti e delle bande criminali, come evidenziato da Amnesty International.

Cosa riportano altre fonti

Nigeria: morti in inondazioni salgono a 151, migliaia di sfollati - LaPresse. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nigeria: morti in inondazioni salgono a 151, migliaia di sfollati

Si legge su msn.com: Abuja (Nigeria), 31 mag. (LaPresse/AP) - Sono saliti a 151 i morti confermati dopo che le forti piogge hanno provocato inondazioni nella città di Mokwa, nello ...

Nigeria, inondazioni devastanti: almeno 100 morti, ma il bilancio potrebbe salire; il Video

Secondo informazione.it: Una catastrofica ondata di maltempo ha colpito la Nigeria, provocando inondazioni che hanno sommerso intere aree urbane e rurali. L’allarme è scattato giovedì 29 maggio, quando piogge torrenziali hann ...

Sale a 150 morti il bilancio delle inondazioni in Nigeria

Scrive informazione.it: È salito a oltre 150 morti il bilancio delle inondazioni in Nigeria: lo ha reso noto un portavoce dell'Agenzia per la Gestione delle Emergenze dello Stato del Niger, Ibrahim Audu Husseini, avvertendo ...