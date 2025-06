Nigeria inondazioni devastanti | almeno 200 morti

In Nigeria, le inondazioni hanno colpito duramente Mokwa, portando a un bilancio tragico di oltre 200 morti. Questo disastro naturale non è solo una crisi locale, ma riflette un trend globale allarmante: l'intensificazione degli eventi climatici estremi. La sospensione delle operazioni di soccorso aggrava la situazione, lasciando le comunità vulnerabili in balia della furia della natura. Quanti altri segnali dobbiamo ignorare prima di agire?

Il bilancio dei morti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito la cittĂ Mokwa, nello Stato centro-settentrionale della Nigeria, è salito ad almeno 200. Il vice presidente del governo locale di Mokwa, Musa Kimboku, ha confermato oggi ad Associated Press il bilancio aggiornato delle vittime. Sospese le operazioni di soccorso in Nigeria. Ha aggiunto che le operazioni di soccorso sono state sospese, poichĂ© le autoritĂ non credono che ci siano sopravvissuti. Giovedì mattina, prima dell’alba, torrenti di pioggia hanno scatenato un’inondazione devastante a Mokwa, a circa 380 chilometri a ovest di Abuja, importante centro commerciale e dei trasporti dove gli agricoltori del nord della Nigeria vendono fagioli, cipolle e altri prodotti alimentari ai commercianti del sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nigeria, inondazioni devastanti: almeno 200 morti

Leggi anche In Nigeria le inondazioni hanno causato 88 vittime - Le inondazioni devastanti che hanno colpito Mokwa, in Nigeria, hanno portato a un bilancio tragico di 88 vittime.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maltempo in Nigeria, almeno 25 morti a Mokwa; Inondazioni devastanti in Nigeria settentrionale: oltre cento morti e gravi danni; Nigeria, inondazioni devastanti: almeno 100 morti, ma il bilancio potrebbe salire; il Video; Inondazioni in Nigeria, almeno 111 morti nel nord. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nigeria: morti in inondazioni salgono a 200, operazioni soccorso sospese

Riporta msn.com: Abuja (Nigeria), 1 giu. (LaPresse/AP) – Il bilancio dei morti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito la città Mokwa, nello Stato centro-settentrionale della Nigeria, è salito ad almeno 200. Il ...

Nigeria, inondazioni devastanti: almeno 100 morti, ma il bilancio potrebbe salire; il Video

Secondo informazione.it: Una catastrofica ondata di maltempo ha colpito la Nigeria, provocando inondazioni che hanno sommerso intere aree urbane e rurali. L’allarme è scattato giovedì 29 maggio, quando piogge torrenziali hann ...

Nigeria, devastante alluvione a Mokwa: collassa un diga, almeno 150 morti

informazione.it scrive: Una terribile alluvione ha colpito giovedì la città di Mokwa, nello stato del Niger, nella Nigeria centro-occidentale, causando almeno 150 vittime, secondo quanto riportato da fonti locali e confermat ...