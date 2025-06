Niente ore piccole nella Piacenza Medievale

Nel cuore del Medioevo, la vita notturna a Piacenza era ben diversa da quella odierna. Gli “Statuta varia civitatis Placentiae” rivelano che le ore piccole erano regolate rigidamente, riflettendo una società in cui la notte era sinonimo di ordine e controllo. Questo ci invita a riflettere su come le nostre attuali libertà notturne siano frutto di secoli di evoluzione culturale. Scoprire la storia delle restrizioni notturne può offrirci nuovi spunti per apprezzare i nostri

C’è un aspetto del Medioevo che è completamente all’opposto di quello che viene praticato nelle nostre moderne società: vivere la notte liberamente. Ci torna utile la pubblicazione degli “Statuta varia civitatis Placentiae” pubblicati a Parma nel 1860 dallo studioso Giuseppe Bonora, volume dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Niente “ore piccole” nella Piacenza Medievale

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Ore Piccole Piacenza Medievale Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Piacenza, Palazzo Scotti rinasce: ospiterà 34 residenze luxury

ilsole24ore.com scrive: Prende ufficialmente il via il progetto di riqualificazione di Palazzo Scotti, una delle dimore storiche più prestigiose del centro di Piacenza ... capriate a vista, e piccole villette urbane ...

Palio Medievale Piacenza dedicato ai 650 anni morte di Petrarca

Come scrive altoadige.it: Il programma dell'evento comprende un corteo storico petrarchesco con dame e cavalieri e i tornei di scherma medievale curati dalla Scuola d'Arme Gens Innominabilis di Castell'Arquato (Piacenza); una ...

Weekend medievale tra storia e magia Due grandi sfilate in costume d’epoca

Segnala corrieredelmezzogiorno.corriere.it: dove alle ore 18.30, prenderà il via con un corteo storico a cura dell’Associazione culturale Agresto di Monteriggioni di Siena, poi i giullari di David Rossi, il gruppo “Sinfonia Medievale ...