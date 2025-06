Niente operai pregiudicato per corruzione | chi è l' imprenditore scelto da Di Mauro per l' appalto del secolo

Un imprenditore con una condanna per corruzione al timone di un appalto cruciale: è il paradosso che emerge dal caso di Giuseppe Capizzi, sindaco di un Comune catanese. Questo episodio non è solo un'eccezione, ma riflette un trend preoccupante in Italia, dove la trasparenza nella gestione pubblica è spesso messa a dura prova. Quanto è davvero sicura la nostra fiducia nelle istituzioni? Scoprilo nel nostro approfondimento.

Nessun dipendente ma una condanna definitiva per corruzione e traffico di influenze. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e regolarmente trascritta nel casellario giudiziale, l'imprenditore Giuseppe Capizzi era rimasto regolarmente in carica quale sindaco del piccolo Comune catanese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Niente operai, pregiudicato per corruzione: chi è l'imprenditore scelto da Di Mauro per l'appalto del secolo

