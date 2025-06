Niente attività di autonoleggio per la titolare per la Prefettura | Ha rapporti con pregiudicati

Un colpo inaspettato per il settore degli autonoleggi in Campania: la titolare di un'azienda locale si è vista negare l'attività dalla Prefettura, a causa di legami con pregiudicati. Questo caso non solo mette in luce l'importanza della legalità nel business, ma riflette anche un trend più ampio: la crescente attenzione delle autorità verso la trasparenza e la sicurezza. Un segnale chiaro che il mercato non tollererà compromessi.

La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Maria Abbruzzese si è pronunciata sul ricorso presentata dalla titolare di un autonoleggio di Orta di Atella contro la Prefettura di Caserta. L'Ufficio Territoriale di Governo casertano ha fatto diniego alla.