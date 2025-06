Niente alcol ai Mondiali di calcio in Arabia Saudita | Non cambieremo la nostra cultura per compiacere gli altri

Niente alcol ai Mondiali di Calcio in Arabia Saudita: il governo ribadisce la sua posizione, affermando che la cultura locale non si piegherà per compiacere gli altri. Ma attenzione: segnali di apertura potrebbero annunciare un cambiamento epocale in un paese che sta cercando di modernizzarsi e attrarre il turismo. La tensione tra tradizione e innovazione continua a essere il fulcro di un dibattito avvincente!

Un wine blogger aveva diffuso la notizia del via libera al consumo di alcolici durante le partite Fifa del 2034. Ma un portavoce del governo ha smentito seccamente. Tuttavia, qualche segnale di apertura c'è. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Niente alcol ai Mondiali di calcio in Arabia Saudita: “Non cambieremo la nostra cultura per compiacere gli altri”

