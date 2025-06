Niente acqua a Monreale Amap | guasto agli alimentatori del Pozzo Boara

Monreale si trova ad affrontare una crisi idrica: un guasto agli alimentatori del pozzo Boara ha interrotto la regolare erogazione dell’acqua. L'assessore Riccardo Oddo rassicura che si sta lavorando per risolvere il problema, ma la situazione evidenzia l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche. In un'epoca in cui il cambiamento climatico ci mette alla prova, è fondamentale riflettere su come preservare questo bene prezioso. Restate aggiornati!

Monreale – AMAP informa la cittadinanza che si stanno verificando disservizi nella regolare erogazione dell’acqua a causa di un guasto all’alimentatore elettrico dei pozzi boara che servono la zona. L’assessore ai servizi a rete Riccardo Oddo spiega che “l’acqua che si è accumulata è andata in distribuzione ma purtroppo è stata meno quella che si . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Niente acqua a Monreale, Amap: guasto agli alimentatori del Pozzo Boara

