Nicolò Filippucci al Cospea Village di Terni | firmacopie del suo Ep Un’ora di follia

Scopri un pomeriggio indimenticabile con Nicolò Filippucci al Cospea Village di Terni! Lunedì 2 giugno, il semifinalista di Amici di Maria De Filippi presenta il suo EP "Un'ora di follia" e firma copie per i fan. In un’epoca in cui la musica live riunisce le persone, non perdere l’opportunità di vivere un momento speciale con il tuo artista preferito. Sarà un'esperienza che renderà unica la tua estate!

Nicolò Filippucci sarà ospite al Cospea Village di Terni lunedì 2 giugno, pronto per incontrare i suoi fan e regalare loro grandi emozioni. Il cantante semifinalista dell’edizione 2024 del programma televisivo Amici di Maria De Filippi a partire dalle 17 sarà nel villaggio commerciale per il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nicolò Filippucci al Cospea Village di Terni: firmacopie del suo Ep “Un’ora di follia”

