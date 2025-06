Nicolas Prodhomme vince la salita da Biella a Champoluc con attacco al km 5 e 5 Gran premi

Nicolas Prodhomme ha stupito tutti conquistando la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, con un audace attacco al km 5. La salita da Biella a Champoluc, tra i più impegnativi percorsi, ha messo in luce il talento di un corridore spesso relegato al ruolo di gregario. In un momento in cui il ciclismo sta riscoprendo il valore degli outsider, la sua vittoria rappresenta una nuova speranza per chi sogna di emergere. Un’impresa da non perdere di vista!

Nicolas Prodhomme ha conquistato la diciannovesima tappa del Giro d'Italia, percorrendo 166 km nella salita da Biella a Champoluc con ben 5 Gran premi della montagna e un dislivello totale di 5000 metri. Il corridore francese, membro della squadra Decathlon AG2R La Mondiale Team e conosciuto per il ruolo di gregario, ha deciso di attaccare

Giro d’Italia 2025, Nicolas Prodhomme: “Ho dovuto spingere fino alla fine, la maglia rosa si avvicinava”

Il Giro d’Italia 2025 si infiamma con la straordinaria vittoria di Nicolas Prodhomme nella diciannovesima tappa! La sua determinazione sulla salita del Col de Joux ha messo in luce non solo le sue abilità, ma anche l'intensità di una competizione che esalta i valori del ciclismo.

