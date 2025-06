Next Generation Fest 2025 un 2 giugno speciale in Toscana | programma e ospiti

Il 2 giugno si tinge di innovazione e creatività con il Next Generation Fest, l’evento che celebra le voci della Generazione Z e Alfa. A Firenze, oltre 60 speaker, tra cui icone dello spettacolo e del mondo sportivo, daranno vita a un dialogo avvincente sulle sfide e le opportunità future. Un’iniziativa che non solo intrattiene, ma stimola un'intera generazione a immaginare un domani migliore. Non mancare!

Firenze, 1 giugno 2025 – Un 2 giugno speciale in Toscana: torna il Next Generation Fest. Domani, lunedì 2 giugno, sotto l'Alto patrocinio del Parlamento Ue, torna al Teatro del Maggio di Firenze per la quarta edizione l'evento della Generazione Z e Alfa più grande d'Italia. Oltre 60 speaker, tra personaggi dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator, che porteranno la loro esperienza tra speech e interventi ispirazionali, suddivisi in due sessioni, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 21. In apertura gli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e di Bernard Dika, portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì e ideatore del Next Generation Fest.

