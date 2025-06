New Taranto beffata nel finale | con Pescara finisce 3-3 tutto rimandato al ritorno

Un finale da cardiopalma, quello vissuto al PalaMazzola! La New Taranto, dopo un match combattuto, si fa beffare dal Pescara, chiudendo sul 3-3. Un risultato che brucia, ma che accende le speranze per il ritorno, dove ogni secondo sarĂ fondamentale. Questo pareggio segna un momento cruciale in un campionato pieno di emozioni: in un contesto sportivo sempre piĂą competitivo, la resilienza sarĂ la chiave per il successo. Non perdere il prossimo atto!

Tarantini Time Quotidiano Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla New Taranto, raggiunta sul 3-3 dall’Academy Pescara a soli novanta secondi dal triplice fischio. Dinanzi ai 1500 spettatori del PalaMazzola, nella gara d’andata della semifinale playoff, i rossoblĂą partono forte ma non riescono a chiudere i conti, concedendo agli abruzzesi il pari che li pone in vantaggio in vista della sfida di ritorno. L’avvio di gara è tutto di marca ionica: la formazione di Tomassini entra in campo con grande determinazione e, nel giro di nove minuti, si porta sul doppio vantaggio. Al 5’, Grandinetti sblocca il risultato con un pressing alto e una conclusione che sorprende Cilli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - New Taranto beffata nel finale: con Pescara finisce 3-3, tutto rimandato al ritorno

