New Taranto beffata nel finale | con Pescara finisce 3-3 tutto rimandato al ritorno

Un finale mozzafiato per la New Taranto, che si fa raggiungere sul 3-3 dall'Academy Pescara in una semifinale playoff avvincente. Nonostante il tifo di 1500 spettatori al PalaMazzola, i rossoblù devono rimandare la conquista della finale. Un’occasione persa ma non è finita: il ritorno promette emozioni forti! Questo pareggio è un chiaro segnale di come ogni partita possa riservare sorprese. La lotta continua!

Tarantini Time Quotidiano Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla New Taranto, raggiunta sul 3-3 dall’Academy Pescara a soli novanta secondi dal triplice fischio. Dinanzi ai 1500 spettatori del PalaMazzola, nella gara d’andata della semifinale playoff, i rossoblĂą partono forte ma non riescono a chiudere i conti, concedendo agli abruzzesi il pari che li pone in vantaggio in vista della sfida di ritorno. L’avvio di gara è tutto di marca ionica: la formazione di Tomassini entra in campo con grande determinazione e, nel giro di nove minuti, si porta sul doppio vantaggio. Al 5’, Grandinetti sblocca il risultato con un pressing alto e una conclusione che sorprende Cilli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - New Taranto beffata nel finale: con Pescara finisce 3-3, tutto rimandato al ritorno

