NETFLIX TUDUM 2025 | I Film e le Serie TV più attesi dei prossimi mesi ecco tutti gli annunci e le anteprime

Sei pronto per un viaggio nel futuro dell'intrattenimento? Netflix ha appena svelato le sue carte in occasione di TUDUM 2025! Tra i titoli più attesi, spiccano le date ufficiali di Stranger Things 5 e le attesissime anteprime di Squid Game e Mercoledì. Con una line-up così ricca, il colosso dello streaming punta a consolidare la sua leadership nell'era della binge-watching. Scopri tutte le novità che accenderanno le tue serate!

Dalle date ufficiali di Strangers Things 5, Wake Up Dead Man: Knives Out e The Rip, alle anteprime esclusive di Squid Game, Once Piece, Mercoledì, Frankenstein e Un tipo imprevedibile 2. Ecco tutti gli annunci e le anteprime più importanbti che hanno segnato l'edizione 2025 di TUDUM. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - NETFLIX TUDUM 2025: I Film e le Serie TV più attesi dei prossimi mesi, ecco tutti gli annunci e le anteprime

